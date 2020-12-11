воскресенье, 13 декабря 2020 г.
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С 17 декабря в Киеве начнут работу пункты продажи елок и новогодних украшений (адреса)

С 17 декабря в Киеве начнут работу пункты продажи елок и новогодних украшений (адреса)

Со следующего четверга, 17 декабря, в Киеве начинают работу законные пункты по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Их работа продлится до 30 декабря. Всего в столице должны открыться 178 таких пунктов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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“Призываем киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию”, – сказано в сообщении.

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Пункты продажи будут находиться по следующим адресам:

в Голосеевском районе:

  • ул. Антоновича, 115

  • пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;

  • ул. Изюмская, 1 (локация № 1);

  • ул. Изюмская, 1 (локация № 2);

  • ул. Изюмская, 1 (локация № 3);

  • ул. Изюмская, 1 (локация № 4);

  • пер. Лужевского, 1;

  • ул. Вильямса, 6-А;

  • ул. Васильковская, 11/11;

  • ул. Лятошинского, 14;

  • ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки “Феофания”);

в Дарницком районе:

  • ул. Вербицкого, 16;

  • ул. Вербицкого, 28-А, 30;

  • ул. Гмыри, 1;

  • ул. Гмыри, 8;

  • ул. Декабристов, 9;

  • ул. Чавдар, 1;

  • ул. Чавдар, 2;

  • ул. Чавдар, 13;

  • ул. Здолбуновская, 2;

  • ул. Драгоманова, 1;

  • ул. Драгоманова, 14;

  • ул. Пчелки, 2;

  • ул. Мишуги, 2;

  • ул. Мишуги, 4;

  • ул. Гришко, 1/2;

  • ул. Срибнокильская, 1/2;

  • ул. Срибнокильская, 5;

  • ул. Срибнокильская, 13;

  • ул. Урловская, 19;

  • ул. Ялтинская, 5-А;

  • ул. Ялтинская, 5-Б;

  • Днепровская набережная (возле ТЦ “Новус”);

  • пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;

  • пересечение ул. Ахматовой и ул. Григоренко;

  • пересечение ул. Тростянецкой и ул. Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

  • пересечение ул. Урловская и ул. Ахматовой;

  • просп. Григоренко, 26;

  • просп. Григоренко, 41;

  • Харьковское шоссе, 49;

  • Харьковское шоссе, 57;

  • Харьковское шоссе, 144;

  • ул. Княжий Затон, 10.

в Деснянском районе:

  • ул. Каштановая, 7

  • ул. Николаева, 7

  • ул. Драйзера, 1;

  • ул. Драйзера, 2;

  • ул. Драйзера, 4;

  • ул. Драйзера, 21;

  • ул. Градинская, 6;

  • просп. Маяковского, 2;

  • просп. Маяковского, 6;

  • просп. Маяковского, 15;

  • просп. Маяковского, 26;

  • просп. Маяковского, 40;

  • просп. Маяковского, 42;

  • просп. Маяковского, 44;

  • просп. Маяковского, 46;

  • просп. Маяковского, 47;

  • просп. Маяковского, 60/10;

  • просп. Маяковского, 97;

  • ул. Шолом-Алейхема, 17;

  • просп. Лесной, 28/41;

  • просп. Лесной, 39.

в Днепровском районе:

  • б-р Шамо, 2/7;

  • ул. Алматинская, 109;

  • ул. Бучмы, 10;

  • ул. Малышко, 4-А;

  • ул. Миколайчука, 9;

  • ул. Миропольская, 25;

  • ул. Шептицкого, 1/2;

  • ул. Вершигоры, 1;

  • ул. Пражская, 1/35;

  • ул. Радужная, 4;

  • ул. Регенераторная, 5-В;

  • ул. Шумского, 1;

  • просп. Тычины, 7

  • просп. Соборности, 2/1;

  • просп. Соборности, 4;

  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо;

  • пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;

  • пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;

  • пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

в Оболонском районе:

  • ул. Бережанская, 22;

  • ул. Вышгородская, 44;

  • ул. Героев Днепра, 30;

  • ул. Героев Днепра, 32;

  • ул. Героев Днепра, 34;

  • ул. Героев Днепра, 38;

  • ул. Ивашкевича, 6/8-А;

  • ул. Иорданская, 17;

  • ул. Маршала Тимошенко, 11;

  • ул. Маршала Малиновского, 3;

  • ул. Маршала Малиновского, 12;

  • ул. Маршала Малиновского, 34;

  • ул. Архипенко, 6-А;

  • площадь Оболонская, 6 (локация № 1);

  • площадь Оболонская, 6 (локация № 2);

  • просп. Героев Сталинграда, 27;

  • просп. Героев Сталинграда, 46;

  • просп. Минский, 2;

  • просп. Оболонский, 1-Б;

  • ул. Кондратюка, 2;

  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

в Печерском районе:

  • б-р Дружбы Народов, 30/1;

  • ул. Большая Васильковская, 107.

в Подольском районе:

  • ул. Верхний Вал, 16;

  • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина “Варус”);

  • ул. Вышгородская, 21/6;

  • ул. Кирилловская, 131;

  • ул. Кирилловская, 127;

  • ул. Маршала Гречко, 18;

  • ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1);

  • ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2);

  • просп. Порика, 2 (распределительная полоса)

  • просп. Порика, 3;

  • просп. Порика, 5,

  • просп. Гонгадзе, 5,

  • просп. Гонгадзе, 20;

  • просп. Правды, 39;

  • просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 1);

  • просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 2);

  • просп. Правды, 66 (локация № 1);

  • просп. Правды, 66 (локация № 2);

  • просп. Правды, 100;

  • просп. Свободы, 2;

  • ул. Кавалеридзе, 1.

в Святошинском районе:

  • 17-й км Житомирского шоссе;

  • б-р Кольцова, 1;

  • б-р Кольцова, 13;

  • б-р Кольцова, 14;

  • б-р Кольцова, 7

  • б-р Ромена Роллана, 6/10;

  • ул. Академика Туполева, 15-А;

  • ул. Академика Туполева, 9;

  • ул. Академика Булаховского, 30;

  • ул. Академика Булаховского, 5;

  • ул. Покотило, 1;

  • ул. Покотило, 5,

  • ул. Гната Юры, 20;

  • ул. Депутатская, 1;

  • ул. Доброхотова, 11;

  • ул. Жолудева, 4;

  • ул. Зодчих, 2/58;

  • ул. Зодчих, 46;

  • ул. Зодчих, 50;

  • ул. Зодчих, 56;

  • ул. Зодчих, 62;

  • ул. Зодчих, 70;

  • ул. Ирпенская, 62;

  • ул. Ирпенская, 76-80;

  • ул. Клавдиевская, 27-А;

  • ул. Кучера, 5,

  • ул. Подлесная, 5,

  • ул. Симиренко, 10;

  • ул. Симиренко, 17;

  • ул. Семьи Стешенко, 7

  • ул. Чернобыльская, 20;

  • ул. Коласа, 23;

  • просп. Курбаса, 8;

  • просп. Палладина, 13;

  • просп. Палладина, 24;

  • просп. Победы, 87.

в Соломенском районе:

  • ул. Липковского, 1;

  • ул. Липковского, 25;

  • б-р Чоколовский, 22;

  • б-р Чоколовский, 19-21;

  • Кольцевая дорога (угол ул. Колоса)

  • б-р Гавела (угол ул. Героев Севастополя)

  • б-р Гавела (угол ул. Отрадного)

  • просп. Воздухофлотский, 18/2;

  • ул. Соломенская, 39.

в Шевченковском районе:

  • ул. Багговутовская, 8-10;

  • ул. Щербаковского, 56;

  • ул. Щусева, 44;

  • угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;

  • угол ул. Турчина и ул. Академика Туполева;

  • ул. Парково-Сырецкая, 10.

Напомним, Государственная экологическая инспекция начала природоохранную акцию “Новогодняя елка – 2021”, в ходе которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления.

Читайте: Госэкоинспекция усиливает контроль за реализацией новогодних елок в рамках акции “Новогодняя елка – 2021”

Ранее KV сообщала, что в Киеве на Софийской площади  украсили главную елку страны. Вместо рождественской звезды в этом году ее увенчала гигантская шляпа.

Читайте: Главную елку страны вместо рождественской звезды увенчала гигантская шляпа волшебника (фото)

Фото: golos.ua

КиевVласть

Александр Кравченко

Теги: новости киева, ярмарки, новый год, торговля, рождество, елка, елки, новогодняя елка, елочный базар, елочная ярмарка

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