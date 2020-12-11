С 17 декабря в Киеве начнут работу пункты продажи елок и новогодних украшений (адреса)
Со следующего четверга, 17 декабря, в Киеве начинают работу законные пункты по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Их работа продлится до 30 декабря. Всего в столице должны открыться 178 таких пунктов.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).
“Призываем киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию”, – сказано в сообщении.
Пункты продажи будут находиться по следующим адресам:
в Голосеевском районе:
-
ул. Антоновича, 115
-
пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;
-
ул. Изюмская, 1 (локация № 1);
-
ул. Изюмская, 1 (локация № 2);
-
ул. Изюмская, 1 (локация № 3);
-
ул. Изюмская, 1 (локация № 4);
-
пер. Лужевского, 1;
-
ул. Вильямса, 6-А;
-
ул. Васильковская, 11/11;
-
ул. Лятошинского, 14;
-
ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки “Феофания”);
в Дарницком районе:
-
ул. Вербицкого, 16;
-
ул. Вербицкого, 28-А, 30;
-
ул. Гмыри, 1;
-
ул. Гмыри, 8;
-
ул. Декабристов, 9;
-
ул. Чавдар, 1;
-
ул. Чавдар, 2;
-
ул. Чавдар, 13;
-
ул. Здолбуновская, 2;
-
ул. Драгоманова, 1;
-
ул. Драгоманова, 14;
-
ул. Пчелки, 2;
-
ул. Мишуги, 2;
-
ул. Мишуги, 4;
-
ул. Гришко, 1/2;
-
ул. Срибнокильская, 1/2;
-
ул. Срибнокильская, 5;
-
ул. Срибнокильская, 13;
-
ул. Урловская, 19;
-
ул. Ялтинская, 5-А;
-
ул. Ялтинская, 5-Б;
-
Днепровская набережная (возле ТЦ “Новус”);
-
пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;
-
пересечение ул. Ахматовой и ул. Григоренко;
-
пересечение ул. Тростянецкой и ул. Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
-
пересечение ул. Урловская и ул. Ахматовой;
-
просп. Григоренко, 26;
-
просп. Григоренко, 41;
-
Харьковское шоссе, 49;
-
Харьковское шоссе, 57;
-
Харьковское шоссе, 144;
-
ул. Княжий Затон, 10.
в Деснянском районе:
-
ул. Каштановая, 7
-
ул. Николаева, 7
-
ул. Драйзера, 1;
-
ул. Драйзера, 2;
-
ул. Драйзера, 4;
-
ул. Драйзера, 21;
-
ул. Градинская, 6;
-
просп. Маяковского, 2;
-
просп. Маяковского, 6;
-
просп. Маяковского, 15;
-
просп. Маяковского, 26;
-
просп. Маяковского, 40;
-
просп. Маяковского, 42;
-
просп. Маяковского, 44;
-
просп. Маяковского, 46;
-
просп. Маяковского, 47;
-
просп. Маяковского, 60/10;
-
просп. Маяковского, 97;
-
ул. Шолом-Алейхема, 17;
-
просп. Лесной, 28/41;
-
просп. Лесной, 39.
в Днепровском районе:
-
б-р Шамо, 2/7;
-
ул. Алматинская, 109;
-
ул. Бучмы, 10;
-
ул. Малышко, 4-А;
-
ул. Миколайчука, 9;
-
ул. Миропольская, 25;
-
ул. Шептицкого, 1/2;
-
ул. Вершигоры, 1;
-
ул. Пражская, 1/35;
-
ул. Радужная, 4;
-
ул. Регенераторная, 5-В;
-
ул. Шумского, 1;
-
просп. Тычины, 7
-
просп. Соборности, 2/1;
-
просп. Соборности, 4;
-
пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо;
-
пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;
-
пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;
-
пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.
в Оболонском районе:
-
ул. Бережанская, 22;
-
ул. Вышгородская, 44;
-
ул. Героев Днепра, 30;
-
ул. Героев Днепра, 32;
-
ул. Героев Днепра, 34;
-
ул. Героев Днепра, 38;
-
ул. Ивашкевича, 6/8-А;
-
ул. Иорданская, 17;
-
ул. Маршала Тимошенко, 11;
-
ул. Маршала Малиновского, 3;
-
ул. Маршала Малиновского, 12;
-
ул. Маршала Малиновского, 34;
-
ул. Архипенко, 6-А;
-
площадь Оболонская, 6 (локация № 1);
-
площадь Оболонская, 6 (локация № 2);
-
просп. Героев Сталинграда, 27;
-
просп. Героев Сталинграда, 46;
-
просп. Минский, 2;
-
просп. Оболонский, 1-Б;
-
ул. Кондратюка, 2;
-
просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.
в Печерском районе:
-
б-р Дружбы Народов, 30/1;
-
ул. Большая Васильковская, 107.
в Подольском районе:
-
ул. Верхний Вал, 16;
-
ул. Вышгородская, 45 (возле магазина “Варус”);
-
ул. Вышгородская, 21/6;
-
ул. Кирилловская, 131;
-
ул. Кирилловская, 127;
-
ул. Маршала Гречко, 18;
-
ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1);
-
ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2);
-
просп. Порика, 2 (распределительная полоса)
-
просп. Порика, 3;
-
просп. Порика, 5,
-
просп. Гонгадзе, 5,
-
просп. Гонгадзе, 20;
-
просп. Правды, 39;
-
просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 1);
-
просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 2);
-
просп. Правды, 66 (локация № 1);
-
просп. Правды, 66 (локация № 2);
-
просп. Правды, 100;
-
просп. Свободы, 2;
-
ул. Кавалеридзе, 1.
в Святошинском районе:
-
17-й км Житомирского шоссе;
-
б-р Кольцова, 1;
-
б-р Кольцова, 13;
-
б-р Кольцова, 14;
-
б-р Кольцова, 7
-
б-р Ромена Роллана, 6/10;
-
ул. Академика Туполева, 15-А;
-
ул. Академика Туполева, 9;
-
ул. Академика Булаховского, 30;
-
ул. Академика Булаховского, 5;
-
ул. Покотило, 1;
-
ул. Покотило, 5,
-
ул. Гната Юры, 20;
-
ул. Депутатская, 1;
-
ул. Доброхотова, 11;
-
ул. Жолудева, 4;
-
ул. Зодчих, 2/58;
-
ул. Зодчих, 46;
-
ул. Зодчих, 50;
-
ул. Зодчих, 56;
-
ул. Зодчих, 62;
-
ул. Зодчих, 70;
-
ул. Ирпенская, 62;
-
ул. Ирпенская, 76-80;
-
ул. Клавдиевская, 27-А;
-
ул. Кучера, 5,
-
ул. Подлесная, 5,
-
ул. Симиренко, 10;
-
ул. Симиренко, 17;
-
ул. Семьи Стешенко, 7
-
ул. Чернобыльская, 20;
-
ул. Коласа, 23;
-
просп. Курбаса, 8;
-
просп. Палладина, 13;
-
просп. Палладина, 24;
-
просп. Победы, 87.
в Соломенском районе:
-
ул. Липковского, 1;
-
ул. Липковского, 25;
-
б-р Чоколовский, 22;
-
б-р Чоколовский, 19-21;
-
Кольцевая дорога (угол ул. Колоса)
-
б-р Гавела (угол ул. Героев Севастополя)
-
б-р Гавела (угол ул. Отрадного)
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просп. Воздухофлотский, 18/2;
-
ул. Соломенская, 39.
в Шевченковском районе:
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ул. Багговутовская, 8-10;
-
ул. Щербаковского, 56;
-
ул. Щусева, 44;
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угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;
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угол ул. Турчина и ул. Академика Туполева;
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ул. Парково-Сырецкая, 10.
Напомним, Государственная экологическая инспекция начала природоохранную акцию “Новогодняя елка – 2021”, в ходе которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления.
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Ранее KV сообщала, что в Киеве на Софийской площади украсили главную елку страны. Вместо рождественской звезды в этом году ее увенчала гигантская шляпа.
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Фото: golos.ua