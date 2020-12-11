С 17 декабря в Киеве начнут работу пункты продажи елок и новогодних украшений (адреса)

Со следующего четверга, 17 декабря, в Киеве начинают работу законные пункты по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Их работа продлится до 30 декабря. Всего в столице должны открыться 178 таких пунктов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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“Призываем киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию”, – сказано в сообщении.

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Пункты продажи будут находиться по следующим адресам:

в Голосеевском районе:

ул. Антоновича, 115

пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;

ул. Изюмская, 1 (локация № 1);

ул. Изюмская, 1 (локация № 2);

ул. Изюмская, 1 (локация № 3);

ул. Изюмская, 1 (локация № 4);

пер. Лужевского, 1;

ул. Вильямса, 6-А;

ул. Васильковская, 11/11;

ул. Лятошинского, 14;

ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки “Феофания”);

в Дарницком районе:

ул. Вербицкого, 16;

ул. Вербицкого, 28-А, 30;

ул. Гмыри, 1;

ул. Гмыри, 8;

ул. Декабристов, 9;

ул. Чавдар, 1;

ул. Чавдар, 2;

ул. Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Драгоманова, 1;

ул. Драгоманова, 14;

ул. Пчелки, 2;

ул. Мишуги, 2;

ул. Мишуги, 4;

ул. Гришко, 1/2;

ул. Срибнокильская, 1/2;

ул. Срибнокильская, 5;

ул. Срибнокильская, 13;

ул. Урловская, 19;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б;

Днепровская набережная (возле ТЦ “Новус”);

пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;

пересечение ул. Ахматовой и ул. Григоренко;

пересечение ул. Тростянецкой и ул. Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

пересечение ул. Урловская и ул. Ахматовой;

просп. Григоренко, 26;

просп. Григоренко, 41;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144;

ул. Княжий Затон, 10.

в Деснянском районе:

ул. Каштановая, 7

ул. Николаева, 7

ул. Драйзера, 1;

ул. Драйзера, 2;

ул. Драйзера, 4;

ул. Драйзера, 21;

ул. Градинская, 6;

просп. Маяковского, 2;

просп. Маяковского, 6;

просп. Маяковского, 15;

просп. Маяковского, 26;

просп. Маяковского, 40;

просп. Маяковского, 42;

просп. Маяковского, 44;

просп. Маяковского, 46;

просп. Маяковского, 47;

просп. Маяковского, 60/10;

просп. Маяковского, 97;

ул. Шолом-Алейхема, 17;

просп. Лесной, 28/41;

просп. Лесной, 39.

в Днепровском районе:

б-р Шамо, 2/7;

ул. Алматинская, 109;

ул. Бучмы, 10;

ул. Малышко, 4-А;

ул. Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Шептицкого, 1/2;

ул. Вершигоры, 1;

ул. Пражская, 1/35;

ул. Радужная, 4;

ул. Регенераторная, 5-В;

ул. Шумского, 1;

просп. Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1;

просп. Соборности, 4;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;

пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

в Оболонском районе:

ул. Бережанская, 22;

ул. Вышгородская, 44;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 34;

ул. Героев Днепра, 38;

ул. Ивашкевича, 6/8-А;

ул. Иорданская, 17;

ул. Маршала Тимошенко, 11;

ул. Маршала Малиновского, 3;

ул. Маршала Малиновского, 12;

ул. Маршала Малиновского, 34;

ул. Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (локация № 1);

площадь Оболонская, 6 (локация № 2);

просп. Героев Сталинграда, 27;

просп. Героев Сталинграда, 46;

просп. Минский, 2;

просп. Оболонский, 1-Б;

ул. Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

в Печерском районе:

б-р Дружбы Народов, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107.

в Подольском районе:

ул. Верхний Вал, 16;

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина “Варус”);

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Кирилловская, 131;

ул. Кирилловская, 127;

ул. Маршала Гречко, 18;

ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1);

ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2);

просп. Порика, 2 (распределительная полоса)

просп. Порика, 3;

просп. Порика, 5,

просп. Гонгадзе, 5,

просп. Гонгадзе, 20;

просп. Правды, 39;

просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 1);

просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 2);

просп. Правды, 66 (локация № 1);

просп. Правды, 66 (локация № 2);

просп. Правды, 100;

просп. Свободы, 2;

ул. Кавалеридзе, 1.

в Святошинском районе:

17-й км Житомирского шоссе;

б-р Кольцова, 1;

б-р Кольцова, 13;

б-р Кольцова, 14;

б-р Кольцова, 7

б-р Ромена Роллана, 6/10;

ул. Академика Туполева, 15-А;

ул. Академика Туполева, 9;

ул. Академика Булаховского, 30;

ул. Академика Булаховского, 5;

ул. Покотило, 1;

ул. Покотило, 5,

ул. Гната Юры, 20;

ул. Депутатская, 1;

ул. Доброхотова, 11;

ул. Жолудева, 4;

ул. Зодчих, 2/58;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 50;

ул. Зодчих, 56;

ул. Зодчих, 62;

ул. Зодчих, 70;

ул. Ирпенская, 62;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Клавдиевская, 27-А;

ул. Кучера, 5,

ул. Подлесная, 5,

ул. Симиренко, 10;

ул. Симиренко, 17;

ул. Семьи Стешенко, 7

ул. Чернобыльская, 20;

ул. Коласа, 23;

просп. Курбаса, 8;

просп. Палладина, 13;

просп. Палладина, 24;

просп. Победы, 87.

в Соломенском районе:

ул. Липковского, 1;

ул. Липковского, 25;

б-р Чоколовский, 22;

б-р Чоколовский, 19-21;

Кольцевая дорога (угол ул. Колоса)

б-р Гавела (угол ул. Героев Севастополя)

б-р Гавела (угол ул. Отрадного)

просп. Воздухофлотский, 18/2;

ул. Соломенская, 39.

в Шевченковском районе:

ул. Багговутовская, 8-10;

ул. Щербаковского, 56;

ул. Щусева, 44;

угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;

угол ул. Турчина и ул. Академика Туполева;

ул. Парково-Сырецкая, 10.

Напомним, Государственная экологическая инспекция начала природоохранную акцию “Новогодняя елка – 2021”, в ходе которой усилит контроль за легальной реализацией елок совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления.

Ч итайте: Госэкоинспекция усиливает контроль за реализацией новогодних елок в рамках акции “Новогодняя елка – 2021”

Ранее KV сообщала, что в Киеве на Софийской площади украсили главную елку страны. Вместо рождественской звезды в этом году ее увенчала гигантская шляпа.

Ч итайте: Главную елку страны вместо рождественской звезды увенчала гигантская шляпа волшебника (фото)

Фото: golos.ua

КиевVласть

